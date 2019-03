Leveste

Die Polizei hat einen 25-jährigen Autofahrer aus Gehrden bekifft hinterm Steuer erwischt. Weil er am Magnus-Denkmal eine rote Ampel überfahren hatte, hatte eine Funkstreife aus Barsinghausen den Mann mit seinem Skoda Octavia am Freitag gegen 15.45 Uhr in Gehrden auf der Levester Straße in Höhe Elbingeröder Straße angehalten.

Ein Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover ein Strafverfahren ein. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Jennifer Krebs