Gehrden

„Ich würde die Schule auf jeden Fall weiter empfehlen“, betont Jan-Luca. Der Siebtklässler führt eine Besuchergruppe beim Tag der offenen Tür der Oberschule Gehrden durch die Klassenräume. Die sogenannten Scouts erklärten die angebotenen Aktionen genauso wie den „normalen“ Unterricht mit den digitalen Werkzeugen.

An der Oberschule bekommen die Schüler von der sechsten Klasse an ein eigenes IPad mit dem die Matheaufgaben gelöst und die Englischtexte geschrieben werden. Für Jan-Luca war das damals ein sehr wichtiger Punkt, warum er sich für die Oberschule entschieden hat. Der Zwölfjährige gibt zu, dass er eher nicht der klassische Lernende mit Stift und Papier sei. „Mit dem Tablet ist es nicht mehr so anstrengend und ich bin motivierter“, sagt der Siebtklässler aus Langreder.

In einem Klassenraum zeigen die Schüler Matthias Pape und Luis Bittner, wie die Technik des Green-Sceens auf dem Tablet funktioniert. Die Viertklässlerin Gulia steht mit ihrer Mutter Sandra Manoli und ihrem jüngeren Bruder Loris vor einem grünen Vorhang – kurz darauf sind sie auf dem Bildschirm neben dem schiefen Turm von Pisa zu sehen. Die zehnjährige Gulia ist von der digitalen Vorführung fasziniert und möchte auf jeden Fall die Oberschule besuchen. „Mir gefällt die Schule und ganz besonders die Arbeit mit dem Tablet“, sagt Gulia.

Die Oberschule mit gymnasialem Angebot präsentiert am Donnerstagnachmittag zahlreiche Angebote wie eine Mathematik-Rallye, Wasserexperimente, Roboter-Fußball oder zwei Escape-Rooms. Bei dem sogenannten Escape-Room werden die Teilnehmer in einen Raum geführt und müssen Rätsel lösen. Erst wenn die letzte Aufgabe gelöst ist, darf der Raum verlassen werden. „Die Spieler bekommen ein Tablet, auf dem die Rätsel angegeben sind“, erklärt Chiara Moos. Die 14-jährige Schülerin hat im Vorfeld mit ihren Mitschülern auch ein Video gedreht, in dem die Regeln aufgelistet werden.

Im Foyer der Schule bereitet sich die neunjährige Isabell derweil auf die Mathematik-Rallye vor. Die Viertklässlerin besucht noch die Grundschule am Castrum und möchte in die Fußstapfen ihrer Schwester treten. „Ich habe nur nette Geschichten gehört, deswegen möchte ich auch auf die Oberschule gehen“, sagt Isabell. Diese „netten Geschichten“ führt auch die Oberschülerin Lena Zingel an. „An unsere Schule wird Inklusion gelebt“, betont die zwölfjährige Lena.

Nach der Führung zeigt Jan-Luca allen Interessierten die Räume der Jugendpflege, die gleich nebenan sind. „Das ist mein Lieblingsplatz, weil ich mich hier ablenken kann“, sagt Jan-Luca als er am Billiard-Tisch steht. In der großen Halle können sich die Schüler während der Pause oder nach dem Unterricht aufhalten, die jüngeren Jahrgänge dürfen ihre Tablets dort aber nicht auspacken. „Wenn sich ein Zehntklässler mit dem IPad hinsetzt, ist das in Ordnung“, sagt der Siebtklässler. „Aber unsere Tablets bleiben während der Pause in den Klassenräumen.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig