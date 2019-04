Gehrden

Handykunden eines großen deutschen Mobilfunkanbieters sollen künftig auch in Gehrden noch viel schneller im Internet surfen können. Das Unternehmen Telefónica Deutschland, zu dem auch der Anbieter O2 gehört, setzt seine bundesweite Ausbauoffensive derzeit in der Burgbergstadt fort. Am Steintor wird seit Dienstag von verschiedenen beauftragten Firmen eine leistungsstärkere Sendeanlage auf dem angemieteten Dach des Sparkassengebäudes errichtet. „Größere Antennen, längere Stahlmasten, besseres Netz: Jetzt kommt die 4G-Technik“, sagt ein Monteur.

Ruckelfrei Videos streamen

Auf dem Dach des Sparkassengebäudes sind bereits Anschlüsse für die leistungsstärkere Mobilfunktechnik zu sehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Was genau auf dem Dach passiert, darüber informiert Telefónica auf seiner Internetseite: Vor allem soll die sogenannte LTE-Netzabdeckung in ländlichen Regionen weiter verdichtet werden. LTE: Die Abkürzung steht für den Begriff „Long Term Evolution“ und ist ein Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G), der höhere Datenübertragungsraten ermöglicht. Möglich soll es künftig auch sein, ruckelfrei Videos zu streamen und mit verbesserter Sprachqualität zu telefonieren.

Viele Kunden in Gehrden profitieren

Vor dem Gebäude bereiten die Mitarbeiter mehrerer beauftragter Firmen den Anschluss leistungsstärkerer Antennen (rechts) auf robusten Stahlträgern (links) vor. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch in Gehrden dürften sich etliche O2-Kunden über die technische Aufrüstung freuen. Laut Bundesnetzagentur betreut Telefónica bundesweit rund 45,3 Millionen Mobilfunkanschlüsse und ist damit hinter Vodafone und vor Telekom Deutschland nach Anschlusszahlen auf Platz zwei in Deutschland.

An der Steintorkreuzung werden mit zwei Kränen Teile für eine leistungsstärkere Mobilfunktechnik auf das Dach des Sparkassengebäudes gehievt. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez