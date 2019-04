Gehrden

Vom 19. Mai bis zum 8. Juni werden in der Region Hannover wieder Fahrradkilometer gesammelt: Gesucht werden und Bürger und Kommunalpolitiker, die unter dem Motto „Wir sind Verkehrswende“ möglichst viele Kilometer in Teams aus mindestens zwei Personen auf dem Rad für ihre Kommune zurücklegen. Radlerinnen und Radler, die in Gehrden wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein sind, können sich ab sofort online für ihre Kommune unter www.stadtradeln.de anmelden. Gezählt werden die Fahrradkilometer eines Teams, die im Aktionszeitraum gefahren werden. In einem Online-Radelkalender können die Teilnehmenden ihre gefahrenen Strecken selbst eintragen.

Los geht es am Sonntag, 19. Mai, mit einer Fahrradsternfahrt durch die Region zur Auftaktveranstaltung im Rahmen der Veranstaltung StadtMensch&FahrRad des Umweltzentrums Hannover auf dem Opernplatz.

Im vergangenen Jahr nahmen 75 Radfreunde in acht Teams aus Gehrden an dem Wettbewerb teil. Sie kamen auf 29085 Kilometer. Damit belegte die Stadt Gehrden im Gesamtklassement den 18. Platz. Zum Vergleich: Platz belegte die Stadt Garbsen mit 611000 geradelten Kilometern.

Von Dirk Wirausky