Leveste

Es war ein neues Angebot. Und aus Sicht des Abteilungsvorsitzenden Michael Passior war die erstmals mit einem gemeinsamen Frühstück im Gasthaus Behnsen durchgeführte Mitgliederversammlung der SPD-Abteilung Leveste am Sonntagmorgen ein voller Erfolg. Immerhin sei die Resonanz für das neue Format sehr gut gewesen.

In seinem Jahresrückblick berichtete Passior von zahlreichen Aktivitäten. Dazu gehörten gründliche Pflegearbeiten zur Aufwertung des beliebten Bouleplatz neben dem Sporthaus Am Mühlenteich. Ein ständig wiederkehrendes Thema in Leveste sei seit 2016 der Ausbau des schnellen Internets. „Das Netz ist verbessert worden, läuft aber noch nicht überall optimal“, sagte Passior.

SPD : Weg durch die Feldmark Alternative zu Radweg

Zudem komme immer wieder der mögliche Ausbau eines Radweges zwischen Leveste und Redderse ins Gespräch. Der Aufwand und die Kosten seien sehr hoch, erklärte Passior. Eine Alternative sei die Nutzung der Feldwege vom Levester Sportplatz in Richtung Redderse, auch wenn dies mit einem kurzen Umweg verbunden sei. Der Weg durch die Feldmark solle dafür ausgeschildert werden. Darüber hinaus begrüßt die SPD Leveste – erklärte der Abteilungsvorsitzende – die Erweiterung der Sportanlage um eine weitere Spielfeldfläche. „Die konkreten Planung laufen. Die Finanzierung ist abgestimmt“, berichtete Passior.

Ab Herbst regelmäßig politischer Stammtisch geplant

In Zukunft möchte die SPD-Abteilung ab den Herbstmonaten einen regelmäßigen politischen Stammtisch für alle Levester Bürger anbieten. „Außerdem planen wir ein Drachenfest für Klein und Groß zu Beginn der Herbstzeit“, kündigte der Vorsitzende an, der wie seine Stellvertreterin Theresa Plath, Schriftführerin Sigrid Hahn und Kassierer Achim Röver im Amt bestätigt wurde. Im Rahmen der Mitgliederversammlung überreichten die Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler und die Gehrdener SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sylvie Müller Ehrenurkunden an Dagmar Conrad und Karl-Heinz Conrad, die auf eine 25-jährige SPD-Mitgliedschaft zurückblicken können.

Von Georg Weber