Gehrden

Die Ratsgruppe Grüne/Linke möchte, dass weniger Plastikmüll produziert wird. „Müllvermeidung hat mit Klimaschutz zu tun“, sagt Gisela Wicke im Ausschuss für Umwelt und Energie. Das Thema Plastikvermeidung solle im Stadtgebiet konsequent angegangen werden. Deswegen müssten Anstrengungen unternommen werden, die Stadt Gehrden von Plastikmüll zu befreien, heißt es in dem Antrag. Ziel sei es, die Menschen in Gehrden für die Plastikproblematik zu sensibilisieren und die Bürger zu motivieren, möglichst auf Plastik zu verzichten oder die Nutzung wenigstens zu minimieren. Die Stadtverwaltung solle dabei eine Vorbildfunktion übernehmen. Sie könne beispielsweise öffentliche Veranstaltungen plastikfrei halten, indem kein Wegwerfgeschirr und nur Pfandbecher verwendet werden. Ferner solle sie Strategien zur Vermeidung und Minimierung von Plastik im Stadtgebiet entwickeln.

Der Vorstoß der Grünen und Linken fand bei den anderen Fraktionen Zustimmung. Auch wenn Walter Dehn ( SPD) befürchtet, dass es Vereinen und Verbänden schwer fallen werde, die Idee umzusetzen.

Das Vermeiden von Plastikverpackung ist auch für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein zentrales Thema. Sie will die Verwendung von Plastikverpackungen eindämmen. Schulze hatte im November einen Fünf-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling vorgelegt. Dazu zählen auch verpflichtende Maßnahmen – zum Beispiel das neue Verpackungsgesetz, das seit Januar 2019 gilt. Es regelt unter anderem, dass künftig „Mehrweg“ und „Einweg“ an Getränkeregalen im Supermarkt stehen muss. Die Europäische Union will darüber hinaus überflüssiges Einwegplastik wie Strohhalme und Wegwerfteller verbieten.

Die Deutschen verbrauchen laut dem Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND) jedes Jahr 14 Millionen Tonnen Plastikmüll – im europäischen Vergleich zählt Deutschland damit zum größten Produzenten der Kunststoffabfälle.

Von Dirk Wirausky