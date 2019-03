Gehrden

Mit dem mächtigen Konzertmarsch „Per Aspera ad Astra“ nach Vorbildern aus Böhmen und Amerika eröffnete das Blasorchester „Die Original Calenberger“ am Sonnabend sein traditionelles Frühjahrskonzert. Und mit dem Marsch gab das Orchester zugleich auch die weitere Programmfolge der inzwischen schon 47. Auflage vor: Der musikalische Schwerpunkt waren Polkas, Märsche und Walzer in der Tradition der Musik aus Böhmen und Mähren. Als musikalischen Kontrapunkt setzten die bestens eingestimmten Calenberger schwungvolle Medleys mit Filmmusik aus Amerika dagegen.

Hobein führt als Moderator durchs Programm

Damit stimmte die Mischung für ein Frühjahrskonzert, das von den Zuhörern mit viel Applaus aufgenommen wurde. Als zweites Musikstück präsentierten die 26 Musiker in der Calenberger Tracht die Polka „Sterne der Heimat“ von Ernst Mosch. „Dies ist ein Klassiker der Original Egerländer Musikanten. Ernst Mosch war es auch, der die Volksmusik aus Böhmen und Mähren aus den Wirtshäusern auf die großen Konzertbühnen brachte“, verriet Manfred Hobein, der wieder gekonnt als Moderator durch das Programm führte.

Solo als Höhepunkt des Abends

Ein Höhepunkt des Konzertes wurde gleich an dritter Stelle der Musikfolge präsentiert: Mit dem Slowbeat „Zwei Turteltauben“ traten Frank Hebemeyer mit der Trompete und der musikalische Orchesterleiter Jens Schleicher mit dem Tenorhorn in einem Solo auf. Nach der Pause im zweiten Teil des Konzertes gab es weitere Soloauftritte mit Joel Hoffmann und Thomas Quast als Solisten an der kleinen Trommel und mit Michael Bartschat an der Flöte mit der Filmmusik „The Mission“.

Drei Stücke aus Südtirol mitgebracht

Vom 6. Südtiroler Festival für böhmische und mährische Blasmusik im September 2018 hatten die Original Calenberger drei Musikstücke mitgebracht. „Wir haben bei anderen Orchestern die Musikstücke gehört, waren davon beeindruckt und haben sie aus Südtirol für unsere Musikfreunde mitgebracht“, kündigte Hobein die musikalischen Neuheiten im Programm der Calenberger an. Das Gehrdener Blasorchester hatte aber nicht nur neue Titel aus Südtirol mitgebracht, sondern auch einen glänzenden Pokal für den zweiten Platz vom Musikfestival.

Das Blasorchester war vor 46 Jahren gegründet worden. Bereits im Gründungsjahr machten die Calenberger mit einem Frühjahrskonzert auf sich aufmerksam. Daraus wurde eine Musikreihe mit dem mittlerweile 47. Konzert zum Frühjahrsbeginn. Die Zuhörer des gut besuchten Konzertes animierten die Musiker mit ihrem kräftigen Applaus noch zu zwei Zugaben, bevor sie gut gelaunt den Heimweg antraten.

Von Georg Weber