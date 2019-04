Gehrden

Prominenten Besuch bekamen die Gehrdener Sozialdemokraten bei ihrem traditionellen Frühjahrsgespräch. Zu Gast war im Bürgersaal des Rathauses der Bundestagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Matthias Miersch. Er ließ es sich auch nicht nehmen, die Dankesworte für die langjährige Parteitreue an Karl Ricke zu sprechen, der vor 50 Jahren in die SPD eingetreten ist.

Vor mehr als 40 Zuhörern erläuterte Miersch danach seine Sicht auf die aktuelle Situation der Partei. „Wir arbeiten derzeit intensiv an einem inhaltlichen Erneuerungsprozess, um unsere Partei wieder zu alter Stärke zurückzuführen“, erklärte der Ehrengast. „Dazu gehört die neue Organisation einer gelebten Solidarität für uns alle.“ In den Ortsvereinen seines Wahlkreises werde ein gute Arbeit an der Basis geleistet, sagte Miersch – sehr zur Freude der Gehrdener Sozialdemokraten. „Zum Klimaschutz und zu sozialen Fragen werden wir kompetente Antworten finden. Wer aber den Ausstieg aus der Energiewirtschaft mit der Kohle und Atomenergie befürwortet, muss sich auch den unbequemen Wahrheiten für Windkraftanlagen und Stromtrassen stellen“, sagte Miersch.

Eine Herausforderung sei die kommende Europawahl. „Die SPD steht für einen internationalen Zusammenhalt, und deshalb müssen wir mit einer starken Kraft im künftigen Europaparlament vertreten sein“, motivierte Miersch die Gehrdener Sozialdemokraten für den bevorstehenden Wahlkampf.

Von Georg Weber