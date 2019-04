Gehrden

Für die dritten und vierten Klassen der Grundschule Am Langen Feld war der letzte Schultag vor den heiß ersehnten Osterferien ein ganz besonderer Tag: Für ihre herausragenden Leistungen in zwei außerschulischen Wettbewerben sowie einem schulinternen Völkerballturnier regnete es sozusagen Preise für die Jungen und Mädchen.

Die Hockey-Schulmannschaft, die einmal wöchentlich unter der Leitung von Johannes Franz trainiert, konnte nach ihrem Debüt-Sieg im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr den Titel bei der Schulhockey-Bezirksmeisterschaft Hannover in der Wettkampfklasse 5 (Teams ohne Vereinsspieler) gewinnen. Dementsprechend viel Lob gab es dafür jetzt ganz offiziell auch von Schulleiterin Stefanie Diemert. „Ich möchte Euch ganz herzlich zu diesem Sieg gratulieren“, sagte die Rektorin. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Franz insgesamt vier Wochen als Trainer aufgefallen war und sie nicht trainieren konnten, sei die Leistung umso höher einzustufen.

Die Hockey-AG freut sich mit ihrem Trainer Johannes Franz. Quelle: Heidi Rabenhorst

Stolz kann die Rektorin auch auf die Kinder der Hörspiel-AG unter der Leitung von Marie-Luise Lappe sein. Die Dritt- und Viertklässler gewannen den 1. Preis beim Hörspielwettbewerb für Grundschüler in der Kategorie Klassen 3-4. Das Hörspiel „Das unheimliche Haus“ ist von den Grundschülern selbst verfasst worden. Die Geschichte, die die Freunde Leila, Ben und Dennis erleben, ist spannend und unterhaltsam von Anfang an. „Durch die gut gewählten und sehr präsenten Geräusche werden die Zuhörer rasch in den Bann des Hörspiels gezogen, die Musik ist stimmig und die jungen Sprecherinnen und Sprecher machen ihre Sache bestens“, hieß es in der Laudatio der Jury des „Hörwurm 2018“. Als Preis gab es eine Hörspiel-CD von Erich Kästner, ein Stofftier sowie einen Live-Auftritt in der Sendung von Radio Leineherz im Rahmen der Preisverleihung.

Die Dritt-und Viertklässler haben mit ihrem Beitrag „Das unheimliche Haus“ den „Hörwurm 2018“ gewonnen. Quelle: Marie-Luise Lappe

Der dritte Gewinner war die Klasse 4a. Die Viertklässler gewannen das schulinterne Völkerballturnier, das traditionell immer am letzten Schultag vor den Osterferien ausgetragen wird. Die Jungen und Mädchen konnten damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Auf die weiteren Plätze folgten die Klassen 3b, 4b und 3a. Die Leiterin des Fachbereichs Sport sparte nicht mit Lob: „Es waren viele tolle Pässe zusehen. Ihr habt Euch mächtig ins Zeug gelegt“, sagte Andrea Bolze.

Beim Völkerballturnier verteidigt die Klasse 4a den Titel aus dem Vorjahr. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst