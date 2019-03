Gehrden

Es sei im wahrsten Sinne des Wortes ein „wichtiges Signal“ für die Stadt, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf. Seit Mittwoch kann in der Innenstadt kostenlos gesurft werden. Drei öffentliche WLAN-Hotspots sind freigeschaltet worden.

Mehr Belebung in der Innenstadt

Mittendorf erhofft sich dadurch eine Belebung der Innenstadt. „Wir stärken damit die Aufenthaltsqualität“, meint er. Das übergeordnete Ziel sei es, vor allem jüngere Menschen an die City zu binden. Und Mittendorf sehnt bereits den Frühling herbei. „Das warme Wetter genießen und gleichzeitig im Internet surfen, das ist ein schönes Angebot für die Menschen im Stadtzentrum“, sagt er. Der neue Service sei zudem absolut zeitgemäß und das Freischalten der Hotspots sei eine wichtige Form des Stadtmarketings. HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann glaubt darüber hinaus, dass dieser Service dem Handel nutzt. „Es ist eine Beschäftigung für diejenigen, die nicht aktiv am Einkaufsprozess teilnehmen“, sagt er.

Ein Access-Point ist an einer Straßenlaterne in der Fußgängerzone angebracht. Quelle: Dirk Wirausky

Möglich geworden ist das Projekt durch die Zusammenarbeit mit dem Telefon- und Internetanbieter HTP. Am Rathaus und an zwei Stellen in der Fußgängerzone sind an Straßenlaternen sogenannte Access-Points installiert worden. Das sind elektrische Geräte, über die sich die Nutzer ab sofort kabellos ins Internet einwählen können. Zwei weitere Zugangspunkte sind nach der Umgestaltung am Marktplatz geplant. „Die technischen Voraussetzung sind bereits gegeben“, sagt Matthias Schiminski vom Büro SSP-Design, das für die Beleuchtungskonzept im Stadtzentrum verantwortlich ist.

Freigeschaltet: Hotspot Gehrden auf dem Smartphone. Quelle: Dirk Wirausky

Bis zu 100 Nutzer können zeitgleich surfen, nachdem sie sich eingeloggt haben. Laut HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann haben die Access-Points je nach Art des Handys eine Reichweite von etwa 500 Meter. Eine Verbindung besteht zwei Stunden. „Doch jeder Nutzer kann sich 12-mal am Tag einwählen“, sagt Heitmann. Eine Kindersicherung ist eingebaut. „Wir arbeiten mit Contentfiltern, die das Surfen aus rechtswidrigen Seiten verhindern“, erklärt Heitmann.

Von Dirk Wirausky