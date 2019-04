Gehrden

Das war ein echter Übungs-Sonntag für die Freiwillige Feuerwehr Gehrden: Am Sonntag stand ab 8 Uhr bereits für die Mitglieder der Einsatzabteilung in mehreren Gruppen die Handhabung besonderer Einsatztechnik auf dem Programm – das alles in kurzen Themenblöcken und mit praktischen Übungen, ehe der Alarmruf der Übungsleitung einging.

Inhalt der Meldung für den Löschzug der Schwerpunkt-Feuerwehr: Ein Nachbar habe Rauch aus einem geöffneten Fenster und dem Dach eines Wohnhauses aufsteigen sehen. Vermutlich seien noch mehrere Personen im Haus. Passend zum Einsatzstichwort „Wohnungbrand“ rückten die Fahrzeuge in kurzer Abfolge vom Feuerwehrhaus an der Nordstraße ab. Beim Eintreffen in der Wohnsiedlung am Schäfereiweg stellte die Besatzung des Tanklöschfahrzeugs fest, dass das dreigeschossige Wohnhaus komplett mit Rauch gefüllt war. Sofort begaben sich zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude.

Schon nach wenigen Minuten hatten die Einsatztrupps den ersten „Hausbewohner“ gefunden und ins Freie getragen. Eine weitere Person konnte über die tragbare Leiter in Sicherheit gebracht werden. Kurz nachdem auch eine dritte Vermisste aus dem dichten Rauch gerettet war, nahmen Trupps von außen zwei Hohlstrahlrohre zur Brandbekämpfung mit Wasser in Betrieb. Während der Übung musste der Schäfereiweg zwischen Große Bergstraße und Burgfeld für den Verkehr gesperrt werden.

Zu den Beobachtern der Übung gehörten Nachbarn, die sich von der realistischen und aufwendigen Sonntagsübung der Feuerwehr beeindruckt zeigten. Das galt auch für die Übungs- und Einsatzleitung, die ein positives Fazit zog. „Alle eingeübten Abläufe beim Atemschutzeinsatz, der Menschenrettung und Brandbekämpfung haben reibungslos geklappt. Da gibt es nichts zu meckern“, sagte der Gehrdener Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke.

Diese realistische Übung war der Feuerwehr durch einen entsprechenden Hinweis möglich, da das Wohnhaus derzeit unbewohnt ist und vollständig saniert werden soll. Die Feuerwehr ist ständig auf der Suche, um an geeigneten Übungsobjekten solch realitätsnahe Übungen durchführen zu können.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Gehrden gibt es hier.

Von Stephan Hartung