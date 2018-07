Gerhden

Ein Brand in einem Kunstoff verarbeitenden Betrieb an der Otto-Lilienthal-Straße hat am Montagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In einem Bunker für Spähne entzündete sich nach ersten Informationen ein dort gelagerter Kunststoff.

Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die Halle ein und öffneten den Bunker, um das Feuer zu löschen – was ihnen nach etwa einer Stunde gelang. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ms