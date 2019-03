Gehrden

Die Polizei hat in Gehrden am vergangenen Freitag eine Serie von drei Wohnungseinbrüchen registriert. Im Knülweg haben haben die noch unbekannten Täter zwischen 16 und 21 Uhr ein Schlafzimmerfenster in einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Auf diese Weise gelangten sie in die dahinterliegende Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Ihrer Beute: Schmuck, Bargeld und Uhren. Das gleiche System wandten die Täter am Beethovenring zwischen 18 und 21.50 Uhr an. Hier diente ein Wohnzimmerfenster als Zugang zu einem Reihenhaus. Das gesamte Haus wurde durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Der dritte Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich an der Straße Kiebitzreihe zwischen Donnerstag, 28. März, 13 Uhr und Sonnabend, 30. März, 10 Uhr. Bei dieser Tat sind die Einbrecher sind die Täter durch Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes in in eine Wohnung gelangt. Auch hier wurden sämtliche Räume durchwühlt. Zum Diebesgut konnte die Polizei bei diesem Einbruch allerdings noch keine Angaben machen. Die Täter konnten jeweils unerkannt fliehen. Hinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 entgegen. uwe

Von Uwe Kranz