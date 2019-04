Gehrden

Wenn Kinder Malen und kreativ sind, muss auch das Umfeld dazu passen. Sogenannte Malorte nach dem Vorbild des deutsch-französischen Pädagogen Arno Stern wurden entwickelt, um genau dies zu ermöglichen. In der Kindermühle auf dem Gehrdener Berg gibt es jetzt genau so einen besonderen Ort. Jeden ersten Sonntag im Monat laden die Künstlerinnen Tanja Malorny und Miriam Reckling Kinder ab 6 Jahren dazu ein, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Am vergangenen Sonntag feierte das neue Angebot Premiere.

Atelier in der Mühle

Platz für das typische und einheitliche Konzept des Malorts bietet die alte Mühle. Deren Besitzer Norbert Gardlo hat den zweiten Stock für das Projekt zu einem geräumigen Atelier umgebaut. Bereits im November wurde der Raum mit einer Leuchtinstallation eingeweiht. Rund 100 Besucher fanden damals den Weg zur Mühle. „Neben dem Malort für Kinder planen wir hier auch Veranstaltungen für Erwachsene“, sagt Malorny. Ob Action Painting, Poetry-Slam oder Wochenendkurse – vieles sei vorstellbar.

Das Angebot für Kinder, der Malort, wird ab sofort regelmäßig stattfinden. Immer zwischen 11 und 12.30 Uhr können Kinder sich am ersten Sonntag im Monat Pinsel und Farbe schnappen und sich unter Aufsicht austoben. Vorgaben „Mal dies und das“ gibt es bei dem Konzept nach Stern keine. Die Leiter maßregeln nicht und bewerten die Werke der Kinder nicht, bieten aber Hilfestellung, wenn die Kinder das wollen. Im Zentrum des Ateliers befindet sich ein sogenannter Palettentisch auf dem sich die Farben befinden. Darum stehen große Stellwände auf denen die großflächigen Blätter hängen. Wenn die Sonne scheint, wie am Sonntag, wird auch rund um die Mühle gewerkelt, an Specksteinen etwa.

Tanja Malorny in dem neuen Atelier. Der Malort wird noch mit dem notwendigen ausgestattet. Quelle: Mario Moers

Regelmässig ist ratsam

Eltern die also künftig einen Sonntagsspaziergang auf dem Berg planen, können die Kinder anschließend wieder an der Mühle abholen. „Regelmässige Teilnahme empfiehlt sich, aber ist kein Muss“, sagt Malorny. Die Kosten richten sich je nach Materialbedarf. Weitere Informationen gibt es bei Tanja Malorny unter der Telefonnummer (05108) 643453 oder per E-Mail an info@creativwerkstatt-malorny.de.

Von Mario Moers