Everloh

Die Bundesstraße 65 musste am Sonntagvormittag bei Everloh zwischenzeitlich in einer Fahrtrichtung gesperrt werden. Wie Ortsbrandmeister Stefan Seidel mitteilte, war bei einem Auto der Tank geplatzt, sodass die Einsatzkräfte den Kraftstoff auf einer Strecke von 100 Metern abbinden und von der Fahrbahn entfernen mussten. In Fahrtrichtung Barsinghausen musste die B65 daher bis etwa 12 Uhr gesperrt werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig