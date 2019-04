Gehrden

Der Workshop im Februar war schon ein Erfolg. Aber er war erst der Anfang. Die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ will künftig bei der Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtgebiet mitreden. Im Ratskeller hatten sich vor sechs Wochen auf Einladung der BI Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV) getroffen und über die aktuelle Verkehrssituation ausgetauscht. Mängel und Ideen wurden gesammelt; die lange Liste und das Protokoll wurden nun Bürgermeister Cord Mittendorf überreicht – mit dem dezenten Hinweis: „Die Stadt soll tätig werden“, sagt Eva Ehrenberg-John.

BI vermisst eine Gesamtplanung

Aus Sicht der BI gibt es eine Menge zu tun. Gehrden sei in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch die zahlreichen Neubaugebiete erheblich gewachsen. Die Auswirkungen auf die Infrastruktur, das Zusammenleben und den Verkehr seien unübersehbar. „Wir vermissen aber eine Gesamtplanung für das Thema Mobilität“, monieren Ehrenberg-John und Christiane Straßmann. Ein weiterer Kritikpunkt: Jahrzehntelang hätten sich die Planungen am Autoverkehr orientiert. Nun müssten Fuß- und Radverkehr stärker in den Fokus rücken, fordert die BI. Auch eine bessere Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt ist ein zentrales Thema.

BI möchte mitwirken und Perspektiven entwickeln

Aus Sicht der BI erwarten die Gehrdener Bürger ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept, das unter Beteiligung von Fachleuten erstellt werde und ein rücksichtsvolles Miteinander im öffentlichen Raum fördere. Es dürfe nicht immer nur auf einzelne Projekte reagiert werden, meint Ehrenberg-John. Und die BI möchte bei der Verbesserung der Verkehrssituation mitwirken. „Wir wollen nicht meckern, sondern initiativ sein und Perspektiven entwickeln“, sagt Ehrenberg-John.

Stadt soll selbst untere Verkehrsbehörde werden

Eine zentrale Forderung der BI: Die Stadt müsse untere Verkehrsbehörde werden, damit die Interessen der Stadt und ihrer Einwohner besser wahrgenommen werden könnten. „Die Verwaltung versteckt sich hinter der Region“, bemängelt Hartmut Weimar. Dadurch würden Prozesse verlangsamt. „Aber wir müssen in Gehrden in der Lage sein, auf bestimmte Begebenheiten schneller zu reagieren“, wünscht sich Weimar, der zudem hofft, dass die Unterlagen der BI nicht für längere Zeit in irgendeiner Schublade landen.

Idee der CDU 2016 an hohen Kosten gescheitert

Neu ist dieser Wunsch der BI im Übrigen nicht. Die CDU hatte 2016 gefordert, dass Gehrden eine eigene Verkehrsbehörde einrichtet und die Aufgaben übernimmt, für die bislang die Region zuständig ist. Der Hauptgrund: Auf veränderte Verkehrssituationen könnte viel flexibler reagiert werden; außerdem könnte eine Angelegenheit vor Ort von lokalen Akteuren besser beurteilt werden. Daraus wurde nichts. Grund waren die Kosten von jährlich mehr als 80.000 Euro und der laut Verwaltung hohe organisatorische Aufwand.

Verwaltung ist mit Reaktionszeit zufrieden

Zu den Aufgaben der Verkehrsbehörde zählen unter anderem das Einrichten und Anordnen von Parkverboten, Sperrungen, Tempolimits und Fußgängerüberwegen auf den Straßen. In Gehrden überwacht die Region zudem den Verkehr mit mobilen Messgeräten. Die Verwaltung ist mit dem Prinzip zufrieden. „Die Reaktionszeiten sind gut“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt. Unabhängig davon habe eine objektive externe Betrachtung auch seine Vorteile.

