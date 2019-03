Lenthe/Lemmie

Getränkeflaschen, Holzabfälle und aufgebrochene Fahrradschlösser: Bei zwei Aufräumaktionen in Gehrdener Ortsteilen sammelten die Helfer Müll ein, den achtlose Menschen einfach in die Natur geworfen hatten. Dennoch fiel das Fazit der Verantwortlichen in Lenthe und Lemmie positiv aus – schon deshalb, weil in beiden Orten etwa 40 Freiwillige dafür sorgten, dass ihre Heimat etwas sauberer wird.

Der Lenther Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling freute sich besonders über die gute Beteiligung an der Aktion „Lenthe räumt auf“. Immerhin hatte die Aktion am vorausgegangenen Wochenende wegen der nasskalten Witterung kurzfristig abgesagt werden müssen. Zum zeitnahen Ersatztermin waren jetzt wieder 23 Erwachsene sowie vierzehn Kinder und Jugendliche gekommen, um am Sonnabendmorgen in ihrem Wohnort aufzuräumen.

Ermerling teilte die Helfer in sechs Gruppen auf, die mit Müllzangen und den pinkfarbenen Säcken ausgerüstet durch den Ort zogen. Am Ende des zweistündigen Einsatzes waren einige Säcke gefüllt. Die Sammler trugen auch größere Holzabfälle zusammen, die nicht in die Säcke hineinpassten. „Das Dorfbild war relativ sauber. Es gab nur wenige Abfälle zum Einsammeln“, zog Ermerling eine Bilanz.

Sehr verschmutzt seien allerdings die Gräben und Seitenräume entlang der Kreisstraßen in Richtung zum Velber Holz und zum Jägerheim gewesen. „Viele Verkehrsteilnehmer werfen ihre Abfälle aus ihren fahrenden Autos in die Natur, insbesondere viele Getränkeflaschen und Flachmänner“, kritisierte der Ortsbürgermeister. Zum Abschluss der Aktion trafen sich die Lenther an der Alten Schule wieder. Hier gab es Bockwürstchen und Getränke zur Stärkung nach der Gemeinschaftsaktion für ein sauberes Dorfbild.

Lenthe räumt auf: Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling (rechts vorne) teilt die Helfer in sechs Gruppen ein. Quelle: Georg Weber

Auch in Lemmie waren rund vierzig Sammler, darunter fünfzehn Kinder und Jugendliche, am Sonnabendmorgen zum Aufräumen in ihrem Dorf unterwegs. Am Bahnhaltepunkt zwischen Lemmie und Sorsum wurden die Reste von drei aufgebrochenen Fahrradschlössern gefunden. Um dem Fahrraddiebstahl vorzubeugen, sollte am Haltepunkt eine abschließbare Fahrradbox aufgestellt werden.

„Der Ortsrat wird seinen Vorschlag für einen verbesserten Diebstahlschutz für die Fahrräder am Bahnhaltepunkt wiederholen. Die Akzeptanz für Pendler mit dem Fahrrad wird damit auch erhöht,“ sagte Ortsbürgermeister Hilmar Rump als Fazit aus der Aufräumaktion in Lemmie.

Von Georg Weber