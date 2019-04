Gehrden

Die Polizei sucht den Fahrer eines grau-silbernen Wagens, der am Donnerstag zwischen 9 und 9.15 Uhr in der Gartenstraße zwei Autos angefahren und beschädigt hat. Der Unfall passierte in Höhe der Hausnummer 18. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte offenbar im Vorbeifahren einen Audi A 3 und einen Ford Transit, die hintereinander am Fahrbahnrand geparkt waren. An den beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Vor Ort wurde eine grau-silberne Außenspiegelabdeckung des Unfallverursachers gefunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Verursacher und zu seinem Fahrzeug machen könnten, sich im Kommissariat Ronnenberg telefonisch unter (05109) 517115 zu melden.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr finden Sie in unserem Ticker.

Von Jennifer Krebs