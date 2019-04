Everloh

Nachdem bekannt wurde, dass die Südlink-Trasse nicht im Osten der Region, sondern in einem Korridor an den Orten Lenthe, Northen, Ditterke und Everloh sowie Gehrden vorbeilaufen soll, hat sich nun erneut Protest geformt. Rund 60 Bürger sind am Freitag zur Aktion gekommen, bei der die Gegner der Südlinktrasse rund um die Landwirte Heiko Reverey und Hanns-Christian Seeßelberg-Buresch eindeutig Stellung bezogen. Sie sagen „nein Danke“ zum Südlink durch Everloh.

Mit dem Südlink-Gleichstromkabel soll Windstrom von der Nordsee bis nach Bayern transportiert werden. Nachdem zunächst Oberlandleitungen über Masten geplant waren, hat die Bundesregierung nach massiven Protesten durchgesetzt, dass das Kabel weitgehend in die Erde verlegt werden soll.

Mehrere Gehrdener Landwirte betroffen

Seit gut sechs Jahren läuft der Streit um den Südlink. Zunächst gab es wegen intransparenter Verfahren heftige Konflikte, inzwischen hat Tennet dazugelernt und bemüht sich spürbar um frühe Informationen. Noch ist der exakte Verlauf der Kabeltrasse nicht bekannt. 1000 Meter breit ist der sogenannte Vorschlagskorridor, den Tennet kürzlich vorgestellt hat – die spätere Erdkabeltrasse wird während der Bauzeit bis zu 55 Meter, nach Abschluss der Arbeiten etwa 30 Meter breit sein. Wenn die Bundesnetzagentur die Planung genehmigt, soll die Trasse bis 2025 gebaut werden.

Doch es gibt viele Konfliktfelder. So sind im Gehrdener Stadtgebiet von den Tennet-Plänen gleich mehrere Landwirte betroffen. Einer davon ist der Lenther Jakob von Richthofen. Gut zehn Hektar der bewirtschafteten Flächen betreffen die Baumaßnahmen. „Für uns ist es eine Katastrophe“, sagt von Richthofen. Der massive Eingriff zerstöre die seit Jahrhunderten gewachsenen natürlichen Strukturen nahezu komplett. Von Richthofen geht davon aus, dass es Jahrzehnte dauert, bis sich der Ackerboden von dem Eingriff erholt habe.

Landwirte kritisieren Politik

Hanns Christian Seeßelberg-Buresch kritisiert die verantwortlichen Politiker. „Wir fühlen uns von der Politik alleingelassen“, sagt der Landwirt aus Everloh. Für ihn steht fest: Die Leitung in der Erde habe negative Auswirkungen für die Landwirtschaft. „Ein gewachsener Boden wird aufgelockert – mit Folgeschäden“, meint Seeßelberg-Buresch. Er ist ehrlich: „Mir wäre eine Oberleitung lieber.“

Auch Heiko Reverey meint, dass die Stromtrasse den Boden und die Natur zerstören werde. „Und das ist unsere Lebensgrundlage“, sagt der Everloher Landwirt. Mehr als 60 Bürger sind seiner Meinung und nahmen an der Aktion auf dem Hof Reverey teil. Die geplante Südlinktrasse verläuft auf rund 800 Kilometern Länge. Die Breite beträgt bis zu 55 Meter in zwei Metern Tiefe. „Die dadurch zu erwartende Erwärmung des Bodens durch Stromkabel hat unvorhersehbare Auswirkungen auf die Bodenlebewesen und Pflanzen. Es kann zur Austrocknung der Böden und zur Zerstörung der Kapillarität kommen“, kritisiert der Everloher Landwirt. „Und noch wissen wir gar nicht, ob eine unvorhersehbare Strahlung eine Gesundheitsschädigung nach sich ziehen könnte“, fügt seine Ehefrau Tanja Reverey hinzu.

Diese Bild aus der Luft zeigt die Breite besonders eindrucksvoll. Quelle: Jakob von Richthofen

Rote Kreuze als Zeichen des Protests

Nach der Veranstaltung auf dem Hof der Familie Reverey setzten die in drei Gruppen eingeteilten Protestler rote Kreuze jeweils im Abstand von 50 Metern, um das ganze Ausmaß zu dokumentieren. Die roten Kreuze sollen ein deutlicher Hinweis an die Bürger sein, wo die Trasse lang laufen könnte. Gut zu sehen ist die Trasse anhand der gebildeten Menschenkette.

Einwände können noch eingereicht werden Einwände können vom 8. April bis 7. Juni online eingereicht werden. Die nächste Tennet-Informationsveranstaltung zur Südlink-Planung ist für Mittwoch, 29. Mai, von 16 bis 19 Uhr in Garbsen, im Schulzentrum 1, Planetenring 7, geplant.

Von Heidi Rabenhorst