Gehrden

Aufgrund von Hinweise zweier Zeugen ist die Polizei am Sonnabend 17.15 Uhr auf eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrzeugführerin an einem Supermarkt in Gehrden aufmerksam geworden. Die Frau war durch ihren unsicherer Gang aufgefallen, außerdem hatte sie sich an ihrem Fahrzeug festhalten müssen. Ihr Einkauf umfasste Wodka und Bier. Die 50-Jährige verließ mit ihrem Pkw den Parkplatz. Die Polizei ermittelte allerdings Wohnanschrift. Als dort niemand öffnete, wurde durch einen Richter am Amtsgericht Hannover die Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Infolge dessen trafen die Beamten die Frau an. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,12 Promille. Die Frau wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Wacher gebracht, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Uwe Kranz