Gehrden

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht zwischen Leveste und Ditterke ist am Freitagabend ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige gegen 21 Uhr mit seinem Fiat auf der Landesstraße 401, von Ditterke kommend, in Richtung Leveste unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve schnitt nach Angaben des Fiat-Fahrers ein entgegenkommender Pkw die Kurve, sodass der Panda-Fahrer versuchen musste auszuweichen. Dabei geriet sein Wagen in den Grünstreifen, kam ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der Fiat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

Von Uwe Kranz