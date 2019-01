Gehrden

Im Gehrden-Carré ist es in den vergangenen zweieinhalb Wochen zu einer Einbruchsserie gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden im Zeitraum vom 3. bis 19. Januar – jeweils in der Nacht beziehungsweise in den späten Abendstunden – insgesamt vier Einbrüche in einen Friseursalon und ein griechisches Restaurant im Ladenkomplex an der Schulstraße verübt.

Dabei habe sich der Täter vermutlich beim letzten Einbruch in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an der Hand oder am Arm verletzt, da es nach Polizeiangaben Blutspuren am Tatort gegeben habe. Zeugen, die Hinweise auf den möglicherweise verletzten Täter im Bereich des Gehrdener Carré oder des Krankenhauses geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Ronnenberg (05109) 5170 oder in Gehrden (05108) 4410 zu melden.

Von Björn Franz