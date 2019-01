Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Nachrichten Gehrden - Unbekannte brechen in Tankstelle ein Täter erbeuten Zigaretten und den Inhalt der Kasse der Tankstelle an der Lemmier Straße in Gehrden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in Gehrden in die Tankstelle an der Lemmier Straße eingebrochen. Quelle: Symbolbild