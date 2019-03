Calenberger Land

Vor den Osterferien verwöhnen die Mitglieder der Calenberger Musikschule ihre Fans noch einmal mit einem musikalischen Dreierpack. Den Auftakt machen am kommenden Wochenende die drei Streichorchester der Musikschule, die in Empelde und Gehrden gleich zweimal auftreten. Anfang April folgt dann die erste Veranstaltung des Projektes „WimadiMu“ in Wennigsen.

Am Sonnabend, 23. März, präsentieren sich die Streichorchester der Musikschule in der Johanneskirche in Empelde, Hallerstraße 3. Dabei werden unter dem Motto „Streicherei“ die „Calenberger Landstreicher“ und das Streichorchester „ alla corda“ auftreten, die beide von Gabriele Schleinschock geleitet werden. Ergänzt wird das abwechslungsreiche Programm vom „ensemble stringendo“ unter der Leitung von Alfons Schleinschock. Die Orchestermitglieder sind im Alter von sechs bis 18 Jahren.

Bereits einen Tag später – am Sonntag, 24. März, – stehen die drei Orchester erneut auf der Bühne. Diesmal unterhalten sie ihr Publikum von 11.30 Uhr an im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses. Der Eintritt zu den beiden etwa einstündigen Konzerten ist jeweils frei, allerdings wird um Spenden zur Deckung der Kosten gebeten.

Die Premiere des Projektes „WimadiMu“ der Calenberger Musikschule in diesem Jahr steht am Mittwoch, 3. April, um 16 Uhr im Foyer der Grundschule Wennigsen auf dem Programm. Die Abkürzung steht für „Wir machen die Musik“ und beschreibt ein vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Bildung Projekt, an dem gleich mehrere Gruppen beteiligt sind. Mitwirkende sind Kinder der Grundschule Wennigsen und des Kindergartens Vogelnest (Leitung: Sonja Sturm-Lissel und Imke Ortmann), der Schulchor der Grundschule Wennigsen (Leitung: Diana Braunholz) sowie Instrumentalschüler der Calenberger Musikschule. Auch zu diesem Konzert ist der Eintritt frei.

Von Björn Franz