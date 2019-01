Leveste

Mit einem französischen Leckerbissen startet die Konzertreihe „ BellaBarock“ am Sonnabend, 26. Januar, in das neue Jahr. Von 18 Uhr an spielt das „Duo in RE“ in der Sankt-Agatha-Kirche in Leveste französische Barockmusik aus der Blütezeit der Viola da gamba – der Gambe.

Dabei steht der Titel „Engel und Teufel“ für das Zusammenspiel zweier Gambenvirtuosen: Marin Marais, der ab 1686 sein Debüt als Hofkomponist des französischen Königs Ludwig XIV gab, war für seine eleganten Tanzsuiten mit eingängigen Melodien bekannt. Im Kontrast zu dieser virtuosen Musik stehen seine Kompositionen, in denen in kleiner Besetzung der besonders zarte Klang der Barockinstrumente besonders zur Geltung kommt.

Während Marais das auch als Kniegeige bezeichnete Streichinstument „wie ein Engel“ spielte, erhielt sein großer Gegenspieler Antoine Forqueray wegen seines besonderen Kompositionsstils den Beinamen „der Teufel“. Er ließ sich von der immer moderner werdenden italienischen Musik inspirieren, die extrem virtuos und gefühlsbetont war – aber nicht immer nur schön und elegant.

Den Werken der beiden so unterschiedlichen Komponisten widmet sich das 2012 in Bremen gegründete „Duo in RE“ am Sonnabend in Leveste. Während Anja Engelbert dabei auf der Viola da gamba spielt, unterstützt sie ihr Partner Pfernek Hajek an der Theorbe – einer besonderen Laute – und der Barockgitarre. Das Zusammenspiel mit der Gambe bereichert die Gitarre dabei mit spanischem Temperament.

Das Konzert in der Sankt-Agatha-Kirche, Burgdorfer Straße 12, beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings wird um Spenden gebeten.

Von Björn Franz