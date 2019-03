Garbsen

An diesem Wochenende ist aber wirklich für jeden Geschmack etwas dabei –der Kalender in Garbsen ist prall gefüllt. Kunstausstellungen im Frauenzentrum und im Café Kalle, Kinderflohmarkt in Schloß Ricklingen, Modelleisenbahnbörse, Schnuppertag bei den Frielinger Schützen, Theater und einige Konzerte. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Malgruppe beschäftigt sich mit bekannten Frauen

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März wird die Ausstellung in den Räumen des Mädchen- und Frauenzentrums erneuert. Die Malgruppe „Kreatives Malen“ lädt für 15 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung zum Thema „Berühmte Frauen – neu interpretiert“. Darunter sind Bilder von Leonardo da Vincis „Mona Lisa“, seiner „Dame mit dem Hermelin“, Sandro Boticellis „Die Geburt der Venus“ und Jan Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“. Der Eintritt ist frei.

Freitag: Bürgerinitiative baut rote Protestkreuze

Die Bürgerinitiative gegen die Stromtrasse Südlink organisiert für Freitag, 8. März, den Bau von roten Protestkreuzen. Interessierte treffen sich von 15 bis 17 Uhr auf Homeyers Hof an der Frielinger Straße 12. Die Kreuze sollen unter anderem an der Bordenauer Straße, der Frielinger Straße, der Horster Straße, der Burgstraße und der Alten Ricklinger Straße aufgestellt werden.

Freitag: Bürgerausstellung „Kleinigkeiten“ wird im Kalle eröffnet

„Kleinigkeiten“ heißt die Bürgerausstellung, die am Freitag, 8. März, 17 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, eröffnet wird. 27 Kreative haben Kleines groß in Szene gesetzt – von Zahnbürsten bis zu Wassertropfen.

Freitag: „The Johnny Cash Show“ kommt ins Forum der IGS

Eine Show mit der Musik des amerikanischen Sängers Johnny Cash präsentiert die Band The Cashbags am Freitag, 8. März, um 20 Uhr im Forum der IGS Garbsen. Auf dem Programm stehen viele Klassiker. Karten gibt es ab 32 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets und weitere Informationen sind auch unter www.paulis.de erhältlich.

Sonnabend: Gitarrist Attila Vural gibt Konzert in der Tenne

Auf Klangreisen nimmt der Musiker Attila Vural seine Zuhörer mit. Der Gitarrist gibt am Sonnabend, 9. März, um 19 Uhr ein Konzert in der Tenne von Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12.

Sonnabend: Kinderflohmarkt in Schloß Ricklingen

Kinderkleidung und Spielzeug gibt es auch am Sonnabend, 9. März, von 10 bis 12 Uhr in der Kita Schloß Ricklingen, Pfarrkamp 3. Standanmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Kita oder per E-Mail an flohmarkt-kita-schlori@web.de

Eine Übersicht über alle Flohmärkte in Garbsen gibt es hier.

Sonnabend: DRK-Ortsverein trifft sich zur Jahresversammlung

Für Sonnabend, 9. März, lädt der DRk-Ortsverein Schloß Ricklingen zur Jahresversammlung. Sie findet um 15 Uhr im Gemeindehaus, Voigtstraße 1, statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bitte bei Sonja Röttger unter Telefon (05031) 74405.

Sonnabend: Kulturverein zeigt in der IGS „Konstellationen“

Um die Liebe in all ihren Variationen dreht sich das Theaterstück „Konstellationen“ mit Suzanne von Borsody, das der Kulturverein Garbsen am Sonnabend, 9. März, um 19 Uhr im Forum der IGS präsentiert. Die Hauptrollen spielen Suzanne von Borsody und Guntbert Warns. Karten kosten je nach Kategorie 16, 18 und 20 Euro. Sie sind im Kulturbüro im Rathaus erhältlich oder auf www.kulturgarbsen.de. Reservierungen auch unter Telefon (05131) 707650.

Sonntag: Tag der offenen Tür bei den Frielinger Schützen

Für Sonntag, 10. März, lädt der Schützenverein Frielingen das erste Mal zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 11 Uhr sind alle Frielinger und Interessierte der Nachbardörfer herzlich eingeladen, am Farlingsweg vorbeizuschauen. Eine neue Meytonanlage wird gezeigt, KK-Schießen auf eine neue Art, Lichtpunktschießen für die Jüngeren und Luftgewehr kann ausprobiert werden.

Sonntag: Michael Seubert gibt Konzert auf zehnsaitiger Gitarre

Ein Gesprächskonzert rund um ein ungewöhnliches Instrument findet am Sonntag, 10. März, im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, in Havelse statt. Gitarrist Michael Seubert, der bereits das dritte Mal im Kalle gastiert, präsentiert um 17 Uhr klassische und zeitgenössische Musik auf der zehnsaitigen Gitarre. Kinder und Jugendliche zahlen 2, Erwachsene 8 Euro.

Sonntag: Auto- und Eisenbahn-Modellbörse in der IGS

Zum 48. Mal findet am Sonntag, 10. März, die große Auto- und Eisenbahn-Modellbörse im Forum der IGS Garbsen statt. Ausgerichtet wird sie von 11 bis 16 Uhr vom karitativ tätigen Verein für Modelle und Originale M&O in Kooperation mit der Stadt Garbsen und dem Präventionsrat Garbsen. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.

Von Linda Tonn