Für viele Garbsener beginnt das Wochenende mit einem Großereignis: Die Garbsenerin Carlotta Truman singt am Freitagabend im ESC-Vorentscheid. Außerdem an diesem Wochenende in Garbsen: Ein Flohmarkt für Faschingskostüme und Kindersachen, der Kulturverein spielt „Mutter Courage“ und Kabarett im Horster Harlekin.

Freitag: Garbsenerin singt im ESC-Vorentscheid

Die Sängerin Carlotta Truman aus Garbsen startet mit Duettpartnerin Laurita und dem Song „Sister“ am Freitag, 22. Februar, in den ESC-Vorentscheid. Kann sich die 19-Jährige gegen die anderen sechs Kandidaten durchsetzen? Der ESC-Vorentscheid ist um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Freitag: Ehrenamtliche stellen Buch zur Flüchtlingsarbeit vor

Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, haben ihre Erlebnisse in Erzählungen, Gedichten und Reflexionen aufgeschrieben und in einem Buch zusammengefasst. „Schreib das auf“ heißt das Buch, aus dem sie am Freitag, 22. Februar, erstmals in Garbsen vorlesen. Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Kirche St. Raphael, Antareshof 5.

Freitag: Studenten zeigen Ideen zum Campus

Wie können Garbsen und Campus Maschinenbau zusammenwachsen? Antworten gibt derzeit eine Ausstellung im Rathaus, Rathausplatz 1, die noch bis Freitag, 22. Februar, von 8 bis 14 Uhr zu sehen ist.

Freitag: Jung und Alt singen mit Marc Masconi

„We sing“, heißt es beim Rudelsingen am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr in der Aula im Schulzentrum I. Dabei sind die Gäste Publikum und Künstler zugleich.

Freitag: Kinder können in der Kirche übernachten

Die Gemeinden Alt-Garbsen, Marienwerder, Versöhnung Havelse und Willehadi laden ein zu einer Kinderbibelnacht unter dem Motto des Weltgebetstages 2019: „Kommt, alles ist bereit.“ Beginn ist am Freitag, 22. Februar, ab 16 Uhr in der Willehadikirche, Orionhof 5.

Sonnabend: Auf dem Flohmarkt gibt es Faschingskostüme

Der Förderverein der Grundschule Osterberg, Jahnstraße 1, organisiert am Sonnabend, 23. Februar, erstmals einen Flohmarkt für Faschingskostüme, Kinderbekleidung und Spielsachen. Besucher können von 14 bis 16 Uhr in der Aula stöbern, Schwangere werden bei Vorlage ihres Mutterpasses bereits um 13.30 Uhr rein gelassen.

Sonnabend: Kulturverein spielt „Mutter Courage“

„Mutter Courage und ihre Kinder“ nennt sich das Theaterstück von Bertolt Brecht, das der Kulturverein am Sonnabend, 23. Februar, um 19 Uhr auf die Bühne bringt. Die kostenlose Einführung beginnt um 18.15 Uhr im Forum der IGS, Meyenfelder Straße 8-16.

Sonnabend: „Radieschen“ erklären Politik humorvoll

Das Publikum sollte sich nicht abgeschreckt fühlen, wenn Gerd Hoffmann vom Berliner Kabarett „Die Radieschen“ am Sonnabend, 23. Februar, um 20 Uhr im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, auftritt. Er kommentiert, erklärt und beleuchtet auf seine Weise das politische Geschehen, das scheinbar immer unverständlicher und komplexer ist.

Sonnabend: Komödie Berenbostel zeigt „Kein Mann für eine Nacht“

Bereits seit 1984 führen die Darsteller der Komödie Berenbostel jährlich ein Stück auf. In diesem Jahr haben sie das Stück „Kein Mann für eine Nacht“ einstudiert – drei turbulente Akte aus der Feder von Uschi Schilling. Die Premiere am Sonnabend, 23. Februar, beginnt um 15.30 Uhr in der Aula des GSG, Ludwigstraße 4.

Sonnabend: Kinder feiern Fasching in der Kinderkirche

Für Sonnabend, 23. Februar, lädt die evangelische Kirche Osterwald von 9.30 bis 12.30 Uhr zur Kinderkirche ins Gemeindehaus. Unter dem Motto „Ich möchte mal ein anderer sein“ darf jedes Kind verkleidet kommen.

Sonnabend: Gemeinde organisiert Flohmarkt im Kirchenzentrum

Ein Indoor-Flohmarkt ist der nächste Programmpunkt im Veranstaltungsreigen zum 50-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde Silvanus. Dieser ist für Sonnabend, 23. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32, geplant.

Sonnabend: Jugendliche treffen sich zum Mitternachtssport

Sport und Spiel bis in die Nacht stehen beim Mitternachtssport in Berenbostel am Sonnabend, 23. Februar, 20 bis 24 Uhr, in der Rudolf-Harbig-Halle im Mittelpunkt. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Garbsener Jugendliche.

Sonntag: Liedermacher ist zu Gast in St. Stephanus

Liedermacher Manfred Siebald gibt am Sonntag, 24. Februar, um 10 Uhr ein Konzert in der Stephanuskirche in Berenbostel. Mit seiner Gitarre wird der Sänger den Gottestdienst mitgestalten. Ernste, hoffnungsvolle und heitere Texte, Gedichte und Lieder werden sich abwechseln, dazu wird es Solo- und Gemeindelieder geben.

Sonntag: A-capella-Gruppe singt im Gottesdienst

Zur Reihe „Atempause – Gottesdient mal anders“ lädt die evangelische Kirchengemeinde für Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr in die Kirche nach Horst ein. Besonderer Gast ist dabei die A-capella-Gruppe „Voice’n Gospel“ aus Hannover-Linden unter der Leitung von Tilo Gutjahr.

Sonntag: Mo Bittaye bietet Trommelkurse im Kalle an

Trommeln lernen mit westafrikanischen Rhythmen auf der Djembe: Diese Möglichkeit haben Teilnehmer eines Trommelworkshops am Sonntag, 24. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5.

Sonntag: Kirchengemeinde zeigt Ausstellung

Unter der Überschrift „Hoffnung auf Frieden“ stellt die Künstlerin Ruth Dieterich im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Altgarbsen, Calenberger Straße 19, aus. Die Ausstellung ist rund um den Gottesdienst bis etwa 11.45 Uhr zu sehen.

