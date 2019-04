Garbsen

Lust, auf ein spannendes Theaterstück, bei dem das Publikum über den Ausgang entscheidet? Eine Ausstellung zu besuchen? Oder im Horster Harlekin Kabarett zu genießen? Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Kunstpädagoge spricht über Gauguin

Das Leben und Schaffen des Künstlers Paul Gauguin beleuchtet Kunstpädagoge Klaus Kirmis aus Osnabrück in einem Bildervortrag am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5. Dieser steht unter der Überschrift „Außenseiter, Eigenbrötler und Exot“.

Sonnabend: Neue Ausstellung in Galerie Hesse

Die neue Ausstellung „Fläche trifft Raum“ in der Garbsener Galerie von Shahin Hesse verspricht gleichzeitig Zusammenspiel und Kontrast. Bildhauerin Silvia Withöft-Foremny und Malerin Martina Heina präsentieren ihre Werke von Sonnabend, 6. April, bis Sonntag, 5. Mai, in den Galerieräumen am Fiernhagen 32. Die Vernissage am 6. April beginnt um 11 Uhr.

Sonnabend: Kulturverein zeigt „Terror“ im Forum der IGS

Das Euro Studio Landgraf bringt das Gerichtsdrama „Terror“ von Ferdinand von Schirach auf Einladung des Kulturvereins Garbsen am Sonnabend, 6. April, auf die Bühne des Forums der IGS. Beginn ist um 19 Uhr an der Meyenfelder Straße 8-16. Dabei entscheiden die Zuschauer über den Ausgang des Stückes.

Sonnabend: Thomas Kreimeyer im Harlekin

Thomas Kreimeyer bezeichnet seine Art von Kabarett als „Steh-Greif-Kabarett“. Er kommt mit den Zuschauern ins Gespräch und diese mit ihm. Davon kann sich das Publikum bei seinem Auftritt mit „Soloprogramm“ am Sonnabend, 6. April, um 20 Uhr im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, überzeugen. Rund 20 Karten sind noch erhältlich.

Sonnabend: Kitas organisieren Basar

Einen Kinderbasar organisieren die Kitas Planetenring und Im Kleegrund am Sonnabend, 6. April, von 14 bis 17 Uhr, in der Aula des Schulzentrums I, im Stadtteil Auf der Horst, Planetenring 7. Im Angebot sind Kleidungsstücke, Spielsachen und Kinderbedarf.

Sonntag: Meyenfelder schießen um Osterpreise

Der Schützenverein Meyenfeld richtet am Sonntag, 7. April, ab 10.30 Uhr ein Osterpreisschießen auf dem Schießstand im Vereinsheim, Vor dem Moore, aus. Dazu sind auch Meyenfelder Bürger willkommen.

Sonntag: Disko für Kinder im Festzelt

Zum Spielen, Tanzen und Turnen lädt die Sparte „Sport für Kids“ im SV Frielingen ein. Eine Kinder-Disko beginnt am Sonntag, 7. April, um 15.30 Uhr im Festzelt an der Turnhalle. Um 17 Uhr wird das Deutsche Sportabzeichen vergeben.

Sonntag: Brunchen auf Homeyers Hof

Zum Brunch in der Tenne lädt das Team von Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12, für Sonntag, 7. April, von 10 bis 14 Uhr ein. Die Kosten betragen 30 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 15 und Kinder bis fünf Jahre 7, 50 Euro.

Sonntag: Osterwalder schießen um Wiesenscheibe

Es ist eine lange Tradition, die der Schützenverein Osterwald Unterende bewahrt: Das Schießen auf die Wiesenscheibe findet zum 436. Mal statt. Der Schützenverein richtet das Schießen im Auftrag der Stadt Garbsen aus. Es ist am Sonntag, 7. April, von 14 bis 17 Uhr im Schießsportcenter „Zum Jagdschloss“ in Unterende.

Von Anke Lütjens