Garbsen

Lust, sich einmal im Gesang zu versuchen? Die Umwelt von Müll zu befreien? Oder einfach bei einem Krimi zu entspannen? Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Waffel Dream eröffnet im Planetencenter

Waffel Dream eröffnet am Freitag, 29. März, um 15 Uhr seine Filiale im Planetencenter Garbsen. Noch sind die Rollläden am 50 Quadratmeter großen Geschäft heruntergelassen, die Fensterscheiben sind mit dem Türkis farbenen Logo beklebt. Der Blick ins Innere wird erst bei der Eröffnung gewährt.

Freitag: Second Hand Basar für Frauen

Einen Second Hand Basar für Damen gibt es am Freitag von 17 bis 21 Uhr im Gemeindehaus in Schloß Ricklingen, Voigtstraße 1. Angeboten werden Damenmode für Frühjahr und Sommer sowie Schuhe und Accessoires. Es gibt auch eine Kaffeestube.

Das sind die Termine für alle Flohmärkte im März im Überblick.

Freitag und Sonnabend: Singen lernen mit Sängerin Réka

Einen Chorworkshop bietet die Jazzsängerin und Chorleiterin Réka am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr im Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5, an. Dabei steht die Freude am Singen im Vordergrund, Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme. Es ist auch möglich, an einem der beiden Tage mitzumachen. Die Kosten betragen 45 Euro.

Sonnabend: BI entzünden Mahnfeuer gegen Südlink

Die Bürgerinitiativen gegen die geplante Stromtrasse Südlink entzünden am Sonnabend, 30. März, um 19 Uhr Mahnfeuer in Frielingen und Schloß Ricklingen. Diese brennen an der Bordenauer Straße, der Frielinger Straße, im Brandmoor und an der Burgstraße.

Sonnabend: Theatergruppe der Vhs zeigt Krimi

Die Kriminalgeschichte Lord Arthur Saviles Verbrechen zeigt die Theatergruppe der VHS Hannover-Land am Sonnabend, 30. März, um 20 Uhr im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8-16. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 8 Euro.

Sonnabend: Hobbykünstler stellen auf Homeyers Hof aus

Hobbykünstler stellen am Sonnabend, 30. März, von 12 bis 18 ihre Werke auf Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12, aus. Außerdem informiert der Naturschutzbund ( Nabu) von 13 bis 16 Uhr über Wildbienen und Fledermäuse. Besucher erhalten Samentüten für einen insektenfreundlichen Lebensraum. Es gibt auch ein Bastelangebot.

Sonnabend: Kirchengemeinde legt Bienenwiese an

Mit Harken und Schaufeln treffen sich am Sonnabend, 30. März, um 10 Uhr Kirchenvorstand und Gemeindemitglieder der Kirchengemeinde Versöhnung in Havelse, um eine Bienenwiese auf dem Kirchengrundstück, Schulstraße 5 anzulegen.

Sonnabend: SPD lädt zum Müllsammeln ein

Die SPD Garbsen lädt am Sonnabend, 30. März, zum „Waldfegen“ in die Garbsener Schweiz in Altgarbsen ein. Teilnehmer an der Müllsammelaktion treffen sich um 14 Uhr am Eingang zum Trimmpfad auf dem Parkplatz.

Sonntag: Bürgerstiftung organisiert Flohmarkt

Stöbern und Schnäppchen jagen: Das können Besucher beim großen Flohmarkt der Bürgerstiftung von 14 bis 17 Uhr im Autohaus Gerberding, Im Bahlbrink 1. Es gibt Spielsachen, Bücher Bekleidung und vieles mehr.

Eine Übersicht über alle Flohmärkte im März finden Sie hier.

Sonntag: Norddeutscher Figuralchor gibt Konzert

Der Norddeutsche Figuralchor gibt am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr ein Konzert in der Barockkirche Schloß Ricklingen. Im Mittelpunkt des Passionskonzertes steht die Aufführung des „Stabat Mater“des italienischen Komponisten Giovanni Carlo Maria Clara. Bereits ab 17 Uhr stellen Klavierschüler von Thomas Kampe ihr Können unter Beweis.

Sonntag: Musikschule gibt Konzert in der Aula

Unter dem Motto „Ohrwürmer“ steht das Konzert der Musikschule am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums 1, Planetenring 7.

Sonntag: Stelinger treffen sich zum Müllsammeln

Stelingen soll sauber werden: Jeder ist aufgerufen, sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen. Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 31. März, um 10.30 Uhr auf dem Schulhof an der Stöckener Straße.

Sonntag: Barockkirche ist wieder geöffnet

Die Barockkirche Schloß Ricklingen, Voigtstraße, ist ab Sonntag, 31. März, wieder täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet; Ausnahme ist montags. Besucher können die barocken Fresken und goldene Putti bestaunen.

Wohin bei schlechtem Wetter?

Eine Übersicht über die Museen in der Region Nordwest finden Sie hier.

Lust auf Kino?

Das sind die neuen Filme im Cinestar Garbsen.



Und wie wird das Wetter?

Die aktuelle Wettervorhersage finden sie hier

Und außerdem ....

... wird in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Dann sind wir wieder in der Sommerzeit angekommen.

Von Anke Lütjens