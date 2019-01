Frielingen

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in der Nacht zu Mittwoch gegen einen 26-Jährigen aus Garbsen. Er wird verdächtigt, mit seinem Auto in Frielingen gegen 1.15 Uhr betrunken über eine Verkehrsinsel an der Hoster Straße gefahren zu sein. Dabei soll er ein Verkehrsschild beschädigt haben und anschließend zwei Bäume am Straßenrand gestreift haben, sagt Stephan Kittelmann. Er ist bei der Polizei in Garbsen für die Bearbeitung von Unfallfluchten zuständig und bekommt rund 400 solcher Fälle pro Jahr aus dem Stadtgebiet auf den Schreibtisch.

An der Unfallstelle liegen noch Trümmerteile herum. Quelle: Gerko Naumann

Im aktuellen Fall hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der den Unfall beobachtet hatte. Kittelmann zufolge rief der Zeuge die Polizei, etwa zehn Minuten später traf ein Streifenwagen ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer des Unfallwagens aber bereits geflüchtet. Die Polizei setzte zur Suche unter anderem einen Hubschrauber ein. „Es hätte ja sein können, dass der Autofahrer verletzt in der Nähe liegt“, sagt Kittelmann. Die Polizisten ermittelten den 26-Jährigen als Halter des Autos und brachten ihn noch in der Nacht in die Polizeiwache in Garbsen.

Mitarbeiter der Servicebetriebe haben das umgefahrene Schild in Frielingen schon wieder aufgestellt. Quelle: Gerko Naumann

Dort wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Die Beamten ermitteln gegen den Garbsener wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Der Garbsener selbst bestritt bei der Befragung, am Steuer gesessen zu haben. Mitarbeiter der Servicebetriebe haben das überfahrene Straßenschild am Mittwochvormittag wieder aufgestellt. Den Schaden am Auto und an der Verkehrsinsel schätzen die Ermittler auf rund 6000 Euro.

Von Gerko Naumann