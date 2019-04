Garbsen-Mitte

Bei einem Unfall in Höhe der Diamantstraße in Garbsen-Mitte ist am Freitag ein 28-jähriger Radfahrer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, weil ein 48-Jähriger aus Meyenfeld den jüngeren Mann beim Abbiegen in die Berenbosteler Straße übersehen hatte. Der Berenbosteler fiel auf die Motorhaube und zog sich dabei eine Knieprellung, eine Schürfwunde an der Hand und eine Platzwunde am Auge zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Gerko Naumann