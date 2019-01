Berenbostel

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Tankstelle in Berenbostel überfallen und eine Mitarbeiterin verletzt. Polizeiangaben zufolge betraten die maskierten Täter kurz vor 22.30 Uhr die Tankstelle an der Osterwalder Straße und verlangten Bargeld. Einer von ihnen trat dabei hinter den Tresen und bedrohte die 24-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Laut Polizei ist er zwischen 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von dicklicher Statur. Er trug dunkle Kleidung.

Nachdem die Angestellte der Aufforderung nicht nachgekommen war, schlug ihr der Räuber mit der Pistole auf den Kopf. Anschließend flüchtete die beiden Täter ohne Beute aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Trotz intensiver Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die Räuber entkommen. Laut Polizei ist der zweite Räuber ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Bei der Tat war er mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 5555 aufzunehmen.

Von Linda Tonn