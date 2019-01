Garbsen

Der Garbsener Osman Emrem ist an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend einen Stammzellenpender. Daher ruft die Familie für Sonnabend, 26. Januar, zu einer Typisierungsaktion auf. Von 10 bis 16 Uhr können sich die Garbsener in der Kocatepe Moschee Garbsen, Bachstraße 19, als mögliche Spender registrieren lassen. Jeder soweit gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der noch nicht als Spender angemeldet ist, kann sich beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) für Osman und viele andere Patienten in Not testen lassen. Die Typisierung erfolgt mit zwei Wattestäbchen.

Bei dem 42-jährigen verheirateten Familienvater Emrem wurde 2005 eine maligne Blutstammzellerkrankung (CMPN) festgestellt. Seitdem bekämpft er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern diese Krankheit. Emren ist ein langjähriges Mitglied der türkisch-islamischen Gemeinde in Garbsen. Seit 2016 ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass er langfristig auf eine Stammzellenspende angewiesen ist.

„Für die Spenderaufnahme sind wir auf freiwillige Geldspenden angewiesen“, sagt Tochter Sümeyra Emrem. Sie können auf das Spendenkonto des NKR unter Stichwort: Osman Emrem, IBAN: DE 21 2505 0180 0000 1977 00, BIC: SPKHDE2HXXX0 überwiesen werden.

Von Linda Tonn