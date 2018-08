Garbsen

In Garbsen wird 2019 erstmals ein gesamtstädtisches Schützenfest gefeiert. Dafür soll ein Bürgerkönig gekürt werden. Teilnehmen können alle volljährigen Garbsener, die nicht Mitglied in einem Schützenverein sind. Den Interessierten steht es frei, wann und bei welchem Schützenverein sie um den Titel wetteifern. Folgende Termine bieten die Garbsener Schützenvereine für ein Bürgerkönigsschießen an:

Schützenvereine organisieren Bürgerschießen

In Schloß Ricklingen ist die Teilnahme am Bürgerkönigsschießen möglich am Freitag, 10. August, ab 20 Uhr und am Sonnabend, 11. August, von 11 Uhr bis 13.30 Uhr sowie ab 16 Uhr. Die Termine beim Schützenverein Stelingen sind Mittwoch, 22. August, 19 Uhr, und Sonntag, 26. August, 16 Uhr. In Frielingen gibt es die Möglichkeit, am Montag, 27. August, ab 19 Uhr teilzunehmen, und am Sonnabend, 1. September, 15 Uhr. Der Schützenverein Osterwald Oberende bietet die Termine Freitag, 31. August, Freitag, 14. September, sowie Freitag, 21. September, ab jeweils 20 Uhr an.

Am Mittwoch, 17. Oktober, und Donnerstag, 18. Oktober, richtet der SV Meyenfeld ein Schießen jeweils ab 18 Uhr aus. Beim SV Berenbostel gibt es die Möglichkeit, am Donnerstag, 8. November, oder Freitag, 9. November, jeweils ab 18 Uhr teilzunehmen, sowie am Sonntag, 11. November, ab 14 Uhr, um den Titel des Bürgerkönigs anzutreten.

Ansprechpartner zum Thema Stadtbürgerkönig bei der Stadt Garbsen ist Wilhelm Homeyer, unter Telefon (0 51 31) 70 73 02. jgz

Von Jutta Grätz