Berenbostel

Eine zünftige Gaudi gibt es nicht nur in Bayern – sondern auch jedes Jahr wieder in der Rudolf-Harbig-Halle. Wenn sich mitten im Winter die Berenbosteler Turnhalle in ein Oktoberfestzelt verwandelt, dann ist sind die Blechblos’n in der Stadt und mit ihnen Stimmung wie auf der Wiesn. Die sieben Musiker haben auch am vergangenen Sonnabend wieder hunderte Partygäste nach Berenbostel gelockt, für die es dann unter Lebkuchenherzen und mit Bierkrügen in den Händen wieder hieß: „Feiern wie die Bayern“.

Das ließen sich die Garbsener nicht zwei Mal sagen – immerhin war fast jeder von ihnen stilecht im Dirndl oder in der Lederhose gekommen. Sobald die Blechblos’n das erste Lied anstimmten, hielt es Einige von ihnen schon nicht mehr auf den Bierzeltbänken. Zu Schlagern wie Wolfgang Petrys „Wahnsinn“, diversen Rocknummern oder Chartstürmern wie „ Bella Ciao“ wurde die Tanzfläche unsicher gemacht und textsicher mitgesungen – das Bier floss dabei in Strömen.

Die Musiker kommen seit 19 Jahren nach Berenbostel. Angefangen mit wenigen hundert Besuchern, füllen sie mittlerweile die komplette Halle. „Ich bin zum neunten Mal hier und werde auch noch die nächsten 20 Jahre dabei sein. Die Band macht einfach Stimmung“, sagte Simone Bir aus Otternhagen.

Von Ann-Christin Weber