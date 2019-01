Garbsen

Reif überzogene Bäume, spiegelnde Eisflächen und glitzernde Felder: Beim knackig-kalten Temperaturen ließen sich am Montag traumhafte Fotomotive im Garbsener Stadtgebiet finden. Der Schwarze See im Stadtpark friert bei Temperaturen um Minus fünf Grad immer weiter zu und verwandelt sich langsam aber sicher in eine Schlittschuhbahn. Derweil ist den Hunden, die im Stadtpark zu sehen sind, schon der normale Fußweg zu kalt für ihre Pfoten.

Vom Zufrieren ist die Leine bei Schloß Ricklingen weit entfernt. Die mit Reif bedeckten Bäume an und um die Leinebrücke tauen von der prallen Wintersonne am Mittag langsam auf. Kaum einer ist dort unterwegs – ebenso wenig wie auf dem Weg am Kanal in Havelse, der nur von einigen Vögeln besiedelt wurde. Wer die heutige Winterlandschaft verpasst hat, bekommt allerdings sicher noch einmal in den nächsten Tagen die Gelegenheit dazu. seb

Von Sebastian Stein