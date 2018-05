Osterwald

Sie sind nicht nur durch ihre Sprüche, sondern auch durch ihre Ballermann-Hits bekannt: Jörg Krusche und Dragan Prgesa von der RTL-Sendung „Die Autohändler – Feilschen, kaufen, Probe fahren“. Am Sonnabend, 2. Juni, wollen die beiden das Zelt beim Schützenfest der Unterender Schützen zum Kochen bringen. Vorher heizt der bekannte DJ Stephan Mangelsdorf den Besuchern kräftig ein. Einlass ist um 19 Uhr.

Der Vorverkauf ist eröffnet. Karten für die Mallorca-Party im Festzelt an der Straße „Zum Jagdschloß“ kosten im Vorverkauf 10, an der Abendkasse 12 Euro. Karten gibt es beim Edeka-Markt in Osterwald Unterende, bei der Post in Osterwald Oberende sowie bei Wolsdorff im Real-Markt in Garbsen-Mitte. Zudem verkaufen Mitglieder des Schützenvereins am Pfingstsonnabend, 19. Mai, 12 bis 16 Uhr, Karten für den Party-Abend bei Edeka in Unterende.

Krusche und Prgesa polarisieren

Krusche und Prgesa aus Köln-Worringen sind bekannt als Protagonisten aus der RTL-Sendung „Die Autohändler“. Mit ungewöhnlichen Verkaufstechniken verkaufen sie in jeder Folge einen Gebrauchtwagen an ihre Kunden. In der Realität organisieren die beiden Darsteller seit 1992 für RTL-Produktionen Fahrzeuge – zum Beispiel für „Voll normal“, „Die Wache“, und „SK-Kölsch“. Mit ihren Hits „Wir trinken keinen Alkohol“, „Superhupen“ oder „Eins, zwei Polizei“ sorgen Krusche und Pregesa nicht nur für Stimmung, sondern polarisieren auch.

Stephan Mangelsdorf legt beim Schützenfest in Osterwald Unterende auf. Quelle: Jutta Grätz

Diskjockeys eröffnen das Schützenfest am Freitag

Das Schützenfest des Schützenvereins Osterwald Unterende beginnt am Freitag, 1. Juni. Ab 19.30 Uhr legen die Unterender DJs Dolfi und Ömmes auf. Für die Besucher gibt es erstmals eine Getränkepauschale, die bis 1 Uhr morgens gilt. Darin enthalten sind Bier, Alster, alkoholfreie Getränke und Prosecco. Männer zahlen 20, Frauen 15 Euro.

Am Sonntag, 3. Juni, tritt der Schützenverein um 13.30 Uhr im Festzelt an, um 14 Uhr beginnt der Empfang der Gastvereine. Um 14.30 Uhr startet der Ausmarsch durch das Dorf, danach gibt es im Festzelt Kaffee und Kuchen, musikalisch begleitet von den Musikfreunden Osterwald. Anschließend verkünden die Schützen den neuen Empfänger der Freundschaftsscheibe, die am Montag, 4. Juni, überbracht wird. Treffen ist um 18.30 Uhr.

Von Jutta Grätz