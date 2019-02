Altgarbsen

Die Polizei hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwei Männer festgenommen, die an der Gutenbergstraße ein Auto aufbrechen wollten. Angaben zufolge hatte der Mitarbeiter eines Wachunternehmens die beiden Täter erwischt. Er hatte kurz nach Mitternacht gerade seinen Überprüfungsgang an einem Geschäftshaus beendet und war zu seinem Wagen zurückgekehrt, als er die beiden Männer sah.

Laut Polizei bemerkten sie den Wachmann und flüchteten zu Fuß. Kurz darauf wurden sie von der Polizei festgenommen. Auf der Flucht hatten sie das Aufbruchswerkzeug, einen Schraubendreher, weggeworfen. Dieser wurde mithilfe eines Polizeihundes in einem Grünstreifen gefunden. Da die 24- und 25 Jahre alten Männer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wird derzeit geprüft, ob sie einen Haftrichter vorgeführt werden.

Von Linda Tonn