Garbsen

Der Brauch des Osterfeuers wird in den Garbsener Ortsteilen gepflegt. Die Feuer bieten einen geselligen Treffpunkt, an dem die Menschen gemütlich bei Bratwurst und Getränken feiern. Bis auf Heitlingen werden alle Feuer am Ostersonnabend, 20. April, entfacht.

Osterfeuer am Sonnabend, 20. April

In Meyenfeld gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Die Ortsfeuerwehr tritt nicht mehr als Organisator des Feuers auf auftritt. Gründe sind die geringe Zahl von 23 Aktiven und vielfältige Aufgaben der Feuerwehr. Die Arbeitsgemeinschaft Dorf Meyenfeld richtet das Osterfeuer in diesem Jahr aus. Das Feuer brennt ab 18 Uhr auf der Sportanlage des MTV, Vor dem Moore. Das Feuer brennt bis Mitternacht.

In Osterwald Unterende brennt das Feuer auf dem Festplatz Zum Jagdschloss. Los geht es um 18 Uhr. Ausrichter ist der CDU-Ortsverband Osterwald/ Heitlingen. Das Feuer brennt bis 24 Uhr.

Eine große Party mit der Rockband Hellfire steigt im Anschluss an das Osterfeuer in der Ziegeleischeune von Möbel Hesse in Berenbostel. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Parkplatz bei der Scheune in Berenbostel, Robert-Hesse-Straße. Ausrichter ist der Tennisverein Berenbostel.

In Horst organisiert die Ortsfeuerwehr das Osterfeuer. Es wir gegen 18 Uhr bei „Speckmanns Teich“ in der Verlängerung der Triftstraße entfacht.

In Frielingen brennt das Feuer von 18 bis 24 Uhr auf dem Feuerwehrübungsplatz am Lärchenweg. Veranstalter ist die Ortsfeuerwehr.

Die Ortsfeuerwehr Schloß Ricklingen lädt zum Osterfeuer an die Buschriede/Ecke Wedekingsweg ein. Es beginnt ebenfalls um 18 Uhr.

Auf der Sportanlage des TuS Garbsen am Kochslandweg 27 in Altgarbsen soll ebenfalls ein Feuer brennen. Ausrichter ist Clubwirt Karsten Leidel, der auch für Speisen und Getränke sorgt. Die Feier beginnt um 19 Uhr und geht bis 24 Uhr.

Osterfeuer am Sonntag, 21. April

In Heitlingen wird das Osterfeuer erst am Sonntag, 21. April, um 17 Uhr auf der Wiese vor den Höfen 5 entzündet. Ausrichter ist ebenfalls die Ortsfeuerwehr.

Für alle Osterfeuer bis auf Frielingen gilt, dass Baum- und Strauchschnitt nur am Ostersonnabend von 10 bis 13 Uhr angeliefert werden darf. Die Holzstapel dürfen aus Naturschutzgründen nur noch einen Tag liegen bleiben.

Organisation erfordert viel Arbeit

Die Organisation der Osterfeuer erfordert oftmals tagelange Vorbereitung durch die Ehrenamtlichen. Genehmigungen müssen bereits Monate vorher bei der Stadt eingeholt werden und Anträge für die Feiern sowie den Verkauf von Speisen und Getränken gestellt werden. Außerdem müssen Getränke, Grillkohle und Würstchen eingekauft werden.

Von Anke Lütjens