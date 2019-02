Auf der Horst

Die bekannte NDR 1-Moderatorin Kerstin Werner kocht live im Supermarkt. Am Freitag, 8. Februar, kommt sie gemeinsam mit Cord Kelle vom Jägerhof in Langenhagen ins Edeka-Center am Planetenring. Am 17 Uhr schwingen die beiden den Kochlöffel für eine passendes Wintergericht. Das kulinarische Vorhaben beginnt um 17 Uhr. Zuschauer dürfen probieren und das Rezept zum Selbermachen mit nach Hause nehmen. ane

Von Joanna von Graefe