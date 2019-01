Berenbostel

Bei Möbel Hesse ist am Sonntag verkaufsoffen. Das Einrichtungshaus ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, offizieller Verkaufsstart ist um 13 Uhr. Parallel können die Kunden in der Ziegeleischeune die Ausstellung „ Garbsens Weg von der Gemeinde zur Stadt“ anschauen, die 45 Jahre Gebietsreform und 50 Jahre Stadt Garbsen in den Blick nimmt. Auf zahlreichen Bildern und Informationstafeln, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv entstanden sind, sind wichtige Entwicklungen dokumentiert. Flankiert wird die Ausstellung durch Oldtimer aus den Epochen, sowie durch Musik aus fünf Epochen. Besucher der Möbelschau sind zu einer Schnitzeljagd eingeladen, bei der sie das Hesse-Logo finden müssen, das irgendwo im Einrichtungshaus und auf dem Gelände versteckt ist. Kinder können sich im zweiten Obergeschoss schminken lassen. ton

Von Linda Tonn