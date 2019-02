Garbsen-Mitte

Das Projekt „Kleine Alltagshilfen“ der Freiwilligenagentur hat seine Sprechzeiten erweitert. Die Koordinatoren sind ab sofort montags von 17 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr und freitags von 14.30 bis 16 Uhr unter Telefon (05131) 707771 zu erreichen. Die „Kleinen Alltagshilfen“ sind ein ehrenamtliches Angebot für Menschen in Garbsen. Ehrenamtliche bieten Hilfsbedürftigen jeden Alters ihre Unterstützung beim Einkaufen, bei gemeinsamen Spaziergängen, beim Vorlesen oder Spielen sowie beim Ausfüllen von Formularen an. Sie stellen auch Kontakte zu professionellen Unterstützern her und helfen beim Gebrauch von Computer oder Tablet. Die Alltagshelfer kommen auch als Besuchsdienst zum Reden und Zuhören.

Die Koordinatoren Sabine Mehlhop, Gudrun Rößler und Günter Klenert nehmen die Gesuche entgegen und vermitteln Ehrenamtliche, die zeitnah einen Termin mit dem Hilfesuchenden vereinbaren. Das Team umfasst mittlerweile 17 Ehrenamtliche, das die Unterstützung nach Angaben der Verwaltung mit viel Freude anbietet. Interessierte, die weitere Informationen benötigen, können sich bei Karin Schleiermacher von der Freiwilligenagentur unter Telefon (05131) 707574 oder per Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de wenden sowie an Seniorenberaterin Heike Müller-Schulz unter Telefon (05131) 707291 und per Mail an heike.mueller-schulz@garbsen.de.

Von Anke Lütjens