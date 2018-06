Meyenfeld

Der Nachwuchs aus Osterwald Unterende hat beim Wettkampf der Jugendfeuerwehren aus Garbsen am Sonnabend in Meyenfeld den Titel geholt. Weil die Jungen und Mädchen schon zum dritten Mal in Folge erfolgreich waren, bleibt der Wanderpokal nun in Unterende. „Das ist keine Überraschung, aber trotzdem eine tolle Leistung“, lobte Stadtjugendfeuerwehrwart Constantin Mateescu. Der Wettkampf von 126 Jungen und Mädchen setzte sich aus einem simulierten Löschangriff (natürlich ohne echtes Feuer) und einem 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen zusammen.

Auf Platz zwei landete die Jugendfeuerwehr aus Horst. „Das ist erfreulich, denn sie waren lange nicht mehr so weit oben dabei“, sagte Mateescu. Den dritten Rang sicherte sich eine zweite Gruppe aus Osterwald Unterende.

Der Großeinsatz am selben Tag wegen des Feuers bei US Sports in Berenbostel hatte keinen Einfluss auf den Wettkampf. „Wir haben die Veranstaltung ordnungsgemäß zu Ende geführt“, berichtete Mateescu. Lediglich einige Aktive, die als Zuschauer dabei waren, wurden zum dem Brand alarmiert.

Von Gerko Naumann