Garbsen

Die beiden Jugendberufsagenturen Hannover und Garbsen sind online. Wichtige Termine, Informationen, Adressen und Ansprechpartner sind seit dieser Woche im neuen Internetauftritt enthalten.

Die Jugendberufsagenturen richten sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 27 Jahren. Viele Jugendliche sind noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und fragen sich, ob es mit einer Bewerbung klappt. „Wer noch nicht weiß, was er beruflich machen will, sollte jetzt persönlich vorbei kommen. Mit der Homepage stellen wir nur alle Hilfen und Unterstützungsangebote gebündelt dar“, schreibt Gabriele Haferlach, Koordinatorin der Jugendberufsagentur Hannover.

Von Markus Holz