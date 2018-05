Wollen Sie beim Konzert von Startrompeter Ingolf Burckhardt und seiner Band Jazul sein? Leser der HAZ und NP können – mit etwas Glück – Karten für das Konzert von Jazul bei den Jazztagen in Hesses Ziegeleischeune am Sonnabend, 26. Mai, gewinnen. Unsere Gewinn-Hotline unter Telefon (05131) 467213 ist am Freitag, 18. Mai, von 15 bis 15.15 Uhr geschaltet. Die ersten fünf Anrufer gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. jgz