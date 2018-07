Berenbostel

Ob Jazz, Blues, Soul oder Gospel: Sängerin Jessica Born ist ein Phänomen. Ihre Bühnenpräsenz und ihre Stimmgewalt packen die Zuhörer schnell und mit großer Wucht. Dabei beherrscht sie die stillen, sehr gefühlvollen Töne ebenso wie die leidenschaftlichen. Der Jazzclub Garbsen präsentiert die Künstlerin und ihre Band am Sonnabend, 4. August, in Hesses Ziegeleischeune an der Robert-Hesse-Straße. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Jessica Born, 1974 in Aschaffenburg geboren, entdeckte schon früh ihre große Leidenschaft für Musik und Gesang. Seit ihrem 14. Lebensjahr steht sie regelmäßig auf der Bühne. Mit 18 Jahren sang sie beim renommierten SWF-Bluesfestival in Lahnstein.

Die Musikpresse feiert sich wegen ihrer unverwechselbar eindringlichen Stimme mit schwarzem Timbre. Ihre außergewöhnliche Stimme mit unverkennbarem Charakter geht sofort unter die Haut. Die charismatische Sängerin teilte die Bühne bereits unter anderem mit Weltstars wie Luther Allison, den Blues Brothers, B.B. King und Eric Burdon.

Karten für das Konzert mit Jessica Born kosten 20, ermäßig 17 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 9 60 12 73, im Internet auf www. jazzclub-garbsen.de und soweit verfügbar, an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter www.jazzclub-garbsen.de und auf www.jessicaborn.de.

Von Jutta Grätz