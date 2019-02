Garbsen-Mitte/Berenbostel

In eigener Sache: Wir packen die Kartons und ziehen um. Ihre HAZ/NP-Lokalredaktion Garbsen verlässt nach rund 17 Jahren den Rathausplatz. Unsere neue Adresse: Steinriede 16, 30827 Garbsen. E-Mail und Telefonnummern bleiben unverändert.

Manche Schränke bergen die Schätze aus 40 Jahren Berichterstattung. Quelle: Markus Holz

Warum der Umzug? Wir hatten am Rathausplatz nicht die Möglichkeit zu wachsen. Das Team unserer Media-Berater aus der westlichen Region Hannover will größere Schlagkraft aufbauen und sich am Standort Garbsen konzentrieren. Das war am Rathausplatz aus mehreren Gründen nicht möglich. Jetzt wachsen wir im Neubau von Karacay & Klasing an der Steinriede. Sollte rund um den Rathausplatz das urbane Cityleben Realität werden, das seit 20 Jahren geplant ist, kehren wir sicherlich zurück.

Räume zeichnen, Möbel schieben - klassisch auf Papier. Wir sind vorbereitet, weil es schnell gehen muss. Quelle: Markus Holz

Bis dahin: Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in den neuen Räumen an der Steinriede 16. Ab Montag, 11. Februar, sind wir im Gewerbegebiet Am Park neben dem Wirtschaftshaus für Sie da.

...und dann fällt uns beim Ausräumen so etwas in die Hand: Die erste Luftaufnahme der Autobahnraststätte Garbsen Nord. Quelle: Repro: Markus Holz

Von Markus Holz