Oldenburg/Garbsen

Der Verband der Niedersächsischen Jungredakteure (VNJ) hat am Sonnabend in Oldenburg den JuniorenPressePreis 2018 an Schülerzeitungen aus ganz Niedersachsen verliehen. Eine Expertenjury habe neben der journalistischen Qualität der Zeitungen auch die Abwechslung und Vielfalt stilistischer Ausdrucksformen, sowie formale Richtigkeit und Layout bewertet, teilten die Organisatoren mit. An dem Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) beteiligten sich mehr als 60 Schülerzeitungen.

Die Auszeichnung wurde in den sieben Kategorien Grundschule, Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsbildende Schulen und Online verliehen. In jeder Kategorie wurden bis zu drei Preise vergeben. Die Gewinner seien automatisch für den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder qualifiziert.

„SchollZ“ unter den Preisträgern

Die ersten Plätze gingen an den „Schülerfloh“ der Grundschule Varel, „Schollz“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Garbsen und an „Watchout!“ der Realschule Lindenschule Buer in Melle. In der Kategorie Hauptschule gewann „O-SawT“ der Oberschule am Wasserturm in Lüneburg. „Der Schulchecker“ der Schulen der GPS in Wilhelmshaven belegte den ersten Platz in der Kategorie Förderschulen.

Über den Online-Preis können sich die Jungredakteure von „Schülerexpress Online“ der Grundschule Nienstädt freuen. Von den Berufsbildenden Schulen seien keine Bewerbungen eingegangen.

Der Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ) richtet nach eigenen Angaben seit 28 Jahren den Juniorenpressepreis aus. Er unterstützt junge Medienbegeisterte und fördert ihren Weg in den Journalismus. Zu seinen Mitglieder zählen Schülerredakteure, Studenten und angehende Profijournalisten.

Zweite Auszeichnung für Garbsener Schüler

Es ist nicht die erste Auszeichnung, die die jungen Autoren des Garbsener Gymnasiums erhalten haben. Bereits im Februar waren die „Schollz“-Redakteure für ihre Artikel zu den Themen Gesundheit und Ernährung mit dem dritten Platz des Wettbewerbs „Unzensiert“ der Jungen Presse Niedersachsen belohnt worden.

Von RND/dpa/ms