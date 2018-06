Garbsen

Großer Jubel bei der Umweltbeauftragten Christina Haupt: Mit insgesamt 611.932 gefahrenen Kilometern hat die Stadt Garbsen beim Stadtradeln den ersten Platz in der Region Hannover belegt. Deutlich fällt der Abstand zur zweitplatzierten Stadt Hannover aus. Hier radelten die Teilnehmer nur 489.152 Kilometer. „Das ist ein absolut fantastisches Ergebnis“, sagte Haupt.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich eine überaus kräftige Beteiligung abgezeichnet. „Dass es zum ersten Platz in der Region Hannover gereicht hat, zeugt von der ungebremsten und leidenschaftlichen Fahrradbegeisterung der Garbsenerinnen und Garbsener“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. Insgesamt wurden in Garbsen bei der Umweltaktion 86.894 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart.

Viele Vereine, Schulen, Kitas, Firmen und Einzelpersonen hatten sich beteiligt. Das TKB Oldies Team des Turnklub Berenbostel radelte stolze 12.156 Kilometer für Garbsen, beim sogenannten Büttnergradeln der CDU Garbsen kamen mehr als 14.000 Kilometer zusammen. Nicole Witte strampelte als Einzelperson im Zeitraum vom 27. Mai bis 16. Juni mit 2153 Kilometern am meisten. Im bundesweiten Ranking belegt Garbsen derzeit den elften Platz dicht hinter Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Auf Platz eins in Deutschland liegt die Region Hannover mit über zwei Millionen gefahrenen Fahrradkilometern. „Auch zu dieser Spitzenplatzierung haben die Garbsener Kilometer maßgeblich beigetragen“, sagte Haupt. Der Wettbewerb findet deutschlandweit in rund 800 Kommunen statt.

Von Linda Tonn