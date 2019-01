Garbsen-Mitte/Meyenfeld

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Meyenfelder Straße/ Gutenbergstraße sind am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Garbsen hat ein 51-Jähriger Fahrer eines VW Golf den Unfall verursacht. Er war von Meyenfeld aus in Richtung Garbsen-Mitte unterwegs und ist nach Aussagen von Zeugen auffällig langsam gefahren. In Höhe der Kreuzung zeigte die Ampel für ihn Rot, was der Mann aber offenbar ignorierte.

Der 53-jährige Fahrer eines Fiat, der von der Autobahn 2 kam und in Richtung B6 fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, der Fiat-Fahrer leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Autos sind beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 20.000 Euro.

Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Damit soll geklärt werden, ob er sich unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen ans Steuer gesetzt hat.

Von Gerko Naumann